Из стран СНГ приехало на 1684 человека больше, чем уехало

За первые 8 месяцев 2023 года в Свердловской области миграционный прирост за счет приезжих из СНГ составил 1684 человека, тогда как год назад эта величина была отрицательной – уехало больше мигрантов, чем приехало.

Как сообщили в Свердловскстате, с января по август из стран СНГ на Урал приехал 9431 человек, уехало – 7747, прирост составил 1684 человека. Из стран дальнего зарубежья приехали 789 человек, уехали – 795, миграционная убыль – 6 человек.

Для сравнения: за 8 месяцев 2022 года с Урала в страны ближнего зарубежья уехали 11684 человека, приехали – 10 846. Уехали в дальнее зарубежье 2205 человек, приехали оттуда – 766.

Из других регионов России в Свердловскую область в 2023 году приехали 18044 человека, уехали – 19088.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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