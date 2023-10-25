В ДТП на Тюменском тракте погибла женщина (ФОТО)

Сегодня утром на 43-м км трассы Екатеринбург – Тюмень в ДТП погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, женщина-водитель «Дэу Матиз» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ауди». Водитель «Матиза» скончалась на месте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа местного ОВД, которая проводит процессуальные действия.

Белоярский, Елена Владимирова

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