В ДТП на Тюменском тракте погибла женщина (ФОТО)

Сегодня утром на 43-м км трассы Екатеринбург – Тюмень в ДТП погиб человек.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, женщина-водитель «Дэу Матиз» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ауди». Водитель «Матиза» скончалась на месте.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа местного ОВД, которая проводит процессуальные действия.
Белоярский, Елена Владимирова
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