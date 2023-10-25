«Лучшая набережная в городе»: пространство у ледовой арены благоустроят уже к следующей осени (ФОТО, ВИДЕО)

Благоустройство набережной Исети возле ледовой арены, от моста на ул. Декабристов до моста на ул. Куйбышева, планируют закончить уже к сентябрю 2024 года. Об этом рассказал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Чиновник пообещал шикарную набережную

«Здесь будет лучшая набережная в городе. Контракт заключен в сентябре. Срок выполнения по контракту до ноября-декабря 2025 года. Но есть огромное желание эти работы закончить досрочно, уже к августу-сентябрю следующего года. Работы выполняются за счет областного бюджета, благодаря губернатору Свердловской области Евгению Владимировичу Куйвашеву. Решение было принято, и деньги будут выделены в 2024 году», – сообщил вице-мэр уральской столицы во время пресс-тура на площадку.

Сейчас ведутся земляные работы. Укладка плитки и панельные работы будут выполняться в теплый период года. В рамках проекта планируется озеленение территории, а также установка пешеходного моста с архитектурной подсветкой, зонами прогулки и отдыха.

По словам Рустама Галямова, после благоустройства набережной часть улицы Народной Воли (от ул. Розы Люксембург до ул. Куйбышева) станет односторонней. Рядом построят транспортное кольцо, работы на котором завершатся уже в ноябре текущего года. А участок на ул. Степана Разина (от ул. Декабристов, вдоль ул. 8 Марта) планируют сдать лишь в 2024 году из-за огромного количества работ по выносу и переустройству сетей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»