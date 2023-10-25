На Урале начали выпускать иглы для взятия венозной крови (ФОТО)

Завод медицинских технологий начал впускать в Каменске-Уральском двусторонние иглы для взятия венозной крови с камерой визуализации.

В ДИПе уточнили, что иглы – один из трех элементов системы для взятия венозной крови. Также в нее входят вакуумная пробирка (выпускается заводом с 2018 года) и держатель (производство начнется в первом квартале 2024 года).

В проект было инвестировано почти 130 миллионов рублей, в том числе 30 миллионов рублей выделил Фонд технологического развития промышленности Свердловской области.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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