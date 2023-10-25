Снег в Екатеринбурге убирают 163 спецмашины

На уборке Екатеринбурга от снега 25 октября были задействованы 386 дорожных рабочих и 163 единицы спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на улицы вышли 34 комбинированных дорожных машины, 48 тракторов, 16 фронтальных погрузчиков, 33 самосвала, 6 грейдеров, 5 бульдозеров, а также 6 подметально-уборочных машин «Скандия» и «Бродвей» и 8 единиц вакуумной техники.

В ночь с 24 на 25 октября коммунальщики использовали для борьбы с гололедом 89 тонн пескосоляной смеси на проезжих частях и 18 тонн фракционированного песка на тротуарах.

Уборку улиц мегаполиса от снега городские власти держат на постоянном контроле. Информацию о проблемных участках горожане могут передать в Единую городскую диспетчерскую службу (МКУ ЕДДС) по телефону: 304-12-12.

В случае некачественной уборки дворов жителям Екатеринбурга следует обращаться в свою управляющую компанию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»