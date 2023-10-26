Женщина отсудила у администрации района 350 тысяч за падение на скользком тротуаре

Свердловский областной суд поставил точку в споре между жительницей Екатеринбурга и администрацией Чкаловского района.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в январе 2022 года жительница Екатеринбурга Анна, проходя по улице Белинского, упала на скользком тротуаре, сильно ударилась коленом и получила травму. Женщине поставили диагноз «контрактура правого коленного сустава». Горожанке пришлось долго лечиться, это причиняло ей не только физические страдания, но и моральные. Тротуар, на котором она упала, закреплен за администрацией Чкаловского района Екатеринбурга. В день происшествия он не был очищен от снега, на нем была наледь.

С иском о возмещении ущерба женщина обратилась в Ленинский районный суд Екатеринбурга. По его решению администрацию Чкаловского района Екатеринбурга обязали выплатить истице расходы в связи с причинением вреда здоровью – 80 943 рубля, утраченный в связи с травмой заработок – 97 130 рублей, компенсацию морального вреда – 180 тысяч рублей, возместить расходы на юридические услуги – 17 тысяч рублей.

Ответчик обжаловал это решение в суде апелляционной инстанции, но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материала дела, в удовлетворении апелляционной жалобы отказала, так как ответчик не смог представить суду доказательства качественной уборки территории.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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