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Суббота, 28 октября 2023, 02:15 мск

Новости Екатеринбург

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На Урале только треть людей ищут подработку

В Свердловской области люди реже ищут подработку, чем в остальной России. По информации сервиса HeadHunter, в «шабашках» нуждаются 37% соискателей из Свердловской области. Еще год назад цифра была существенно выше – 54%. В целом по стране подработку ищут 45% россиян.

Чаще всего подхалтурить хотят люди искусства, работники масс-медиа, ученые и педагоги, юристы и бухгалтеры.

Интересно, что половина свердловчан вообще не готовы брать подработку, а у каждого десятого она уже есть.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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