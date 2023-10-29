Сегодня – День автомобилиста

29 октября в России отмечают День автомобилиста. Официально – это праздник работников автотранспорта. В 1996 году президент РФ Борис Ельцин подписал Указ N 1435 «Об установлении Дня работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» в последнее воскресенье октября. Однако в марте 2000 года Указ уже другого президента – Владимира Путина N 556 определил, что профессиональный праздник работников дорожного хозяйства будет отмечаться в третье воскресенье октября, а Днем автомобилиста по-прежнему считается последнее воскресенье этого месяца. Отметить 29 октября полное право имеют и миллионы россиян, имеющие личный автомобиль, потому что в нашей стране автовладелец – это профессия, отнимающая не меньше нервов, сил и времени, чем основная трудовая деятельность, причем в качестве вознаграждения владельцы автомобиля получают единственную привилегию – самому выбирать, когда, куда и как ехать.

Советский анекдот по теме:

Молодой человек из южной республики приехал учиться в Москву. Через месяц пишет письмо родителям: «Все люди как люди. Живут в общежитии, ездят в институт на троллейбусе. Я же живу в трехкомнатной квартире и езжу на иномарке. НЕ хочу чтобы на меня показывали пальцами, хочу быть как все». Приходит ответ: «Не расстраивайся, сынок. Продадим фрукты, купим тебе общежитие, купим троллейбус – будешь жить как все».

Екатеринбург, Елена Васильева

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