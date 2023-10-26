Психолог назвала главные антидепрессанты осени (ВИДЕО)

Сон, спорт и правильное питание – главные антидепрессанты в осенний период. Об этом в беседе с «Новым Днем» рассказала клинический психолог Анна Ткач.

Как пережить «унылую пору»

Как известно, психологическое состояние людей осенью резко ухудшается. Основными причинами сезонной хандры являются погодные условия: дождь, снег, холод. Отсутствие праздников, бесконечные рабочие будни – все это также отрицательно влияет на настроение. Сказывается и плохое питание, употребление алкогольных и энергетических напитков.

Анна Ткач поделилась несколькими советами, как побороть в себе осеннюю депрессию и рассказала, на что нужно обратить внимание, чтобы эмоциональный фон был осознанным и гармоничным.

В первую очередь, необходимо соблюдать режим дня и отдыха. Очень важно уделять внимание сну: ночью следует отдыхать 7-8 часов и засыпать в 22:00-23:00. В это время вырабатывается мелатонин, что способствует крепкому здоровому сну.

Анна Ткач рекомендует заниматься физкультурой. Физическая активность должна быть в удовольствие: это может быть ходьба, легкие физические упражнения, пятиминутные разминки на рабочем месте.

Также, по мнению психолога, необходимо соблюдать правильное питание. Рацион должен быть калорийный, обогащенный питательными веществами и витаминами. Улучшают настроение фрукты теплых оттенков: апельсины, мандарины, бананы. Более того, стоит радовать себя темным шоколадом и мороженым.

При этом эксперт уточнила, что нет ничего плохого в печальном настроении. Даже наоборот, иногда «тихая грусть» полезна для человека и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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