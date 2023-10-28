Мировое сообщество отмечает сегодня День анимационного кино.

Как передает корреспондент «Нового Дня», Международный день анимации был учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA) в 2002 году. 28 октября 1892 года художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал парижских зрителей на новое зрелище – «оптический театр». Талантливый француз впервые публично продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Так 107 лет назад родился прообраз современных мультфильмов.

Стоит отметить, что в преддверии Международного дня анимации профессионалы и любители анимационного кино со всего мира обмениваются программами своих фильмов и устраивают премьерные показы и просмотры бестселлеров для благодарной публики. Подобные сеансы мультфильмов одновременно проходят уже в 104 странах мира.

Добавим, что первая отечественная мультипликационная студия – «Союзмультфильм» – была основана в июне 1936 года в Москве.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»