Екатеринбуржцы застряли в Шереметьево – рейс переносили несколько раз

Пассажиры авиакомпании SmartAvia не могут улететь из Москвы в Екатеринбург – рейс, который должен был отправиться на Урал еще ночью (в 02:30), до сих пор не вылетел, его переносили уже несколько раз. По данным табло аэропорта Кольцово, самолет ожидают в Екатеринбурге в 15:10.

При этом, по словам пассажиров, им не предоставили питание или отель, а лишь выдали по бутылке воды. О причинах задержки рейса людям также не сообщили. Представители авиакомпании уточнили, что будет замена борта.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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