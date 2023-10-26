В УрФО в полном объеме начался отопительный сезон

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев принял участие в работе штаба правительственной комиссии по региональному развитию.

Основными темами стали подготовка и прохождение осенне-зимнего периода 2023-2024 годов, реализация программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2023 году и так далее.

«Подготовка жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов в регионах Уральского федерального округа практически завершена. Тепло в полном объёме запущено в жилых домах и объектах социальной сферы во всех шести регионах округа», – подчеркнул Владимир Якушев.

Органы Ростехнадзора продолжают оценивать готовность муниципальных образований к отопительному сезону – работа будет завершена к 15 ноября.

Что касается капитального ремонта в многоквартирных домах, то за 9 месяцев 2023 года в УрФО привели в порядок 2 455 домов. Это позволило улучшить жилищные условия 260 тысяч жителей, отметил полпред.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»