Свердловчанам предсказали рост зарплаты на 7-8% в год

Сегодня на заседании правительства Свердловской области рассмотрели прогноз социально-экономического развития региона на 2024-2026 гг. По мнению чиновников, есть основания для оптимизма.

Как сообщает департамент информполитики, в среднесрочном периоде ожидается ежегодный рост валового регионального продукта на 2-3% и увеличение среднемесячной номинальной заработной платы в 2024-2026 годах на уровне 107-108% в год.

«По инициативе губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области внедряются и постоянно совершенствуются механизмы поддержки инвесторов. Наращивание инвестиционной активности ожидается на уровне 105-106% в год, что будет стимулировать дальнейший экономический рост. Мы прогнозируем, что валовый региональный продукт Свердловской области в 2024 году составит 2,8% к уровню 2023 года. В 2025-2026 годах рост ВРП продолжится в среднем на уровне 102,6-103,1% в год», – сказала и.о. министра экономики Татьяна Гладкова.

В числе других факторов экономического роста – расширение потребительского спроса и оборота розничной торговли, а также ежегодный рост промышленного производства на уровне в среднем 102,7%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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