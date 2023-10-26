Жители Верхней Пышмы и Среднеуральска собирают подписи против отмены автобусных маршрутов до Екатеринбурга

Жители Верхней Пышмы и Среднеуральска обеспокоены новостями об отмене прямых автобусов до Екатеринбурга. По их данным, власти планируют с 18 ноября закрыть маршруты № 108 и № 111.

«Эти автобусы – практически единственная возможность без пересадок доехать до Екатеринбурга. Если их отменят, жителям придется делать несколько пересадок – до трамвайного кольца на городском автобусе либо на маршруте № 116 (идет из Среднеуральска). А там пересаживаться на трамвай № 333 («Львенок»). В связи с тем, что не окупается новый трамвай, всех людей, пользующихся данными автобусными маршрутами, решили пересадить на трамвай. Жители Верхней Пышмы и Среднеуральска, которые ежедневно ездят в Екатеринбург на учебу и работу, крайне негативно оценивают данную инициативу по изменению транспортной схемы. Недовольство горожан растет, тема получила широкий общественный резонанс и грозит социальной напряженностью. Администрация Верхней Пышмы заявляет, что межмуниципальные перевозки – это не их компетенция. Областные власти пока конкретных ответов на поставленные им вопросы не дали», – говорится в петиции на сайте change.org. На данный момент активисты собрали почти 6 тысяч подписей против отмены автобусных маршрутов. Также пышминцы пожаловались в прокуратуру и управление антимонопольной службы Свердловской области.

Маршруты № 108 и № 111 обслуживает АО «Автотранспорт». Там заявляют, что информация об отмене автобусов не соответствует действительности. «Это все слухи. Никаких официальных решений на данный момент не принято», – сообщил «Новому Дню» диспетчер транспортного предприятия.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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