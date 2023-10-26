На козырьках домов появились первые сосульки – уральцев призывают почаще смотреть наверх

Похолодание с дневными оттепелями, пришедшее на Средний Урал, привело к образованию сосулек. Уральцам напоминают о том, чтобы те чаще смотрели на крыши, под которыми проходят, а коммунальщикам – о том, что ледяные наросты надо сбивать.

Как сообщает «Новый День», о сосульках сообщают сегодня жители разных районов Екатеринбурга и Свердловской области, ведь еще накануне днем температура переходила через плюс, а ночью ушла в минус.

К счастью, пока о пострадавших от падения льда не сообщается. Однако коммунальщики призывают людей чаще обращать внимание на крыши и козырьки. Напомним, обязанность по устранению сосулек лежит на обслуживающих организациях, чаще всего – это управляющие компании и ТСЖ, если речь идет о жилых домах. Исключение – наросты на козырьках балконов, самовольно установленных жильцами. В таком случае обязанность убирать сосульки лежит на собственниках.

Екатеринбург, Елена Васильева

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