Сегодня – день бабушек и дедушек

Сегодня Россия отмечает День Бабушек и Дедушек. В благодарность за заботу и помощь в воспитании им принято дарить цветы или комнатные растения – живой подарок напоминает о заботе и нежности.

Впервые праздник пришел в Россию в 2009 году по инициативе Цветочного Бюро Голландии, и с каждым годом он становится все популярнее. Очень часто бывает так, что для содержания семьи оба родителя работают, и огромную роль в воспитании детей берут на себя бабушки и дедушки. Представители Цветочного совета Голландии посчитали упущением, что у россиян не было отведено специального дня для выражения им своей любви, благодарности и уважения, и решили проявить инициативу. Датой праздника было выбрано 28 октября – древний забытый славянский праздник почитания семьи. По совету организаторов праздника и согласно европейской традиции, лучшим подарком в этот день для любимой бабушки или дедушки является комнатное растение или цветок. Такой живой подарок очень символичен: он напомнит им о днях, когда они ухаживали за вами, и наполнит их дом теплом и любовью.

Любопытно, что в России еще отдельно также отмечают День бабушек (26 мая) и День дедушек (22 января).

Екатеринбург, Елена Васильева

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