Митрополит Евгений освятил купола часовни, на открытии которой ждут главу МЧС (ФОТО)

Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений освятил купола часовни в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», которая возводится рядом с главным управлением МЧС России по Свердловской области. Строительство финансирует Фонд святой Екатерины.

«Мне кажется, очень красиво получилось. Это место, эта часовня, в которой пребывает нечто неземное, нечто святое. Это как в душе: вот вы живете, ходите на работу, возвращаетесь домой к семье, постоянная житейская суета. Но настают моменты, когда мы останавливаемся, заглядываем внутрь, когда мы задаемся вопросами о смысле жизни, есть ли в моем сердце место для Бога. Здесь, на этой площади, место для Бога есть», – обратился владыка Евгений к сотрудникам МЧС.

Инициатором строительства часовни выступил руководитель главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев. В своей речи он поблагодарил митрополита Евгения и учредителей Фонда святой Екатерины и отметил, что первая служба в часовне намечена на 8 декабря.

Планируется, что на богослужение приедет глава МЧС России Александр Куренков. Сейчас внутри часовни идут строительные работы, там утепляют и штукатурят стены.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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