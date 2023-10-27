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Суббота, 28 октября 2023, 02:19 мск

Новости Екатеринбург

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Здание римско-католического прихода в Екатеринбурге признали объектом культурного наследия (ФОТО)

Старинный особняк в центре Екатеринбурга на улице Гоголя, 9, признан объектом культурного наследия регионального значения.

В приказе Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области говорится, что ансамбль городской усадьбы второй половины XIX – начала XX века состоит из дома чиновника А.И. Безбородова и флигеля.

В настоящее время в здании располагается единственный в Екатеринбурге приход римско-католической церкви.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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