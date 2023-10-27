Мэрия запустит бесплатные автобусы к мемориалу жертв политических репрессий

В Екатеринбурге 29 октября почтят память жертв политических репрессий. Возле мемориального комплекса на 12-м километре Московского тракта в воскресенье состоится траурная панихида. Для всех желающих принять участие в памятной акции будут предоставлены бесплатные автобусы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, три автобуса отправятся в 12:00 от главного входа в здание администрации (проспект Ленина, 24а) к месту панихиды. Мероприятие начнется в 13:00. После его завершения участники так же организованно смогут уехать обратно к площади 1905 года.

День памяти жертв политических репрессий отмечается ежегодно 30 октября в России. Траурные акции в Екатеринбурге традиционно проходят на 12-м километре Московского тракта. Мемориальный комплекс создан на месте массовых захоронений жителей Свердловской, Пермской и Томской областей, казненных в 1937-1938 годах по приговорам тройки НКВД. На памятных плитах размещены имена более 18 тысяч 500 человек. Списки пополняются: по уточненным данным, на этом месте захоронено порядка 21 тысячи граждан. В 2017 году на мемориальном комплексе установили скульптуру «Маска скорби» работы Эрнста Неизвестного.

Также в Екатеринбурге 29 октября в 11:00 в Храме Рождества Христова (ул. Машиностроителей, 4а) пройдет молитва памяти обо всех погибших во время репрессий XX века. 30 октября в 16:00 от памятника «Седой Урал» на площади Обороны стартует экскурсия под названием «Арестный дом (тюрьма № 2) и его узники». 2 ноября в 19:00 в библиотечном центре «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193) состоится лекция кандидата исторических наук Светланы Быковой «Дело свердловских эсперантистов 1930-х годов».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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