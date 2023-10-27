В зоопарке появилась группа беличьих обезьян (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке появились новые питомцы – саймири, или беличьи обезьяны.
В небольшой стае один взрослый самец – Марс, детеныш Платон и четыре самки: Афина, Ада, Зара и Ханна.
В зоопарке саймири питаются фруктами, овощами, зеленью, яйцами, курицей и мясом. В качестве живого корма они получают мучного червя, саранчу, других насекомых. В дикой природе саймири едят, в основном, растительную пищу и насекомых, охотятся за маленькими птицами. Живут они довольно большими группами – по 100 и более особей.
Животные относятся к роду широконосых обезьян из семейства цепкохвостых, обитают в тропических лесах от Коста-Рики на севере до Парагвая на юге.
Фото: Екатеринбургский зоопарк
Екатеринбург, Елена Владимирова
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