Екатеринбургский студент доказал в суде, что его отчислили из академии госслужбы незаконно

Студент смог доказать в суде, что его незаконно отчислили со второго курса Уральского института управления РАНХиГС.

Александр поступил на очное отделение Академии госслужбы на специальность «Экономическая безопасность» в 2020 году. Летом 2022 года молодой человек написал заявление о предоставлении академического отпуска по семейным обстоятельствам. В деканате приняли его заявление, но ответ от вуза в установленный срок студент не получил. Зато вскоре ему по почте пришло письмо об отчислении из-за «хвостов». В этом же письме сообщалось, что Александру отказано в предоставлении академического отпуска, так как он не приложил документов, подтверждающих его семейные обстоятельства.

Студент счел, что его отчислили незаконно. Ранее ему никто не разъяснил, что для ухода в академический отпуск требуется документальное подтверждение. Александр подал иск к вузу в Ленинский районный суд, но проиграл дело. Молодой человек не отчаялся, а решил обжаловать постановление в Свердловском областном суде.

При повторном рассмотрении иска выяснилось, что Уральский институт РАНХиГС допустил несколько нарушений закона и собственных нормативных актов. По правилам вуза, для предоставления академического отпуска действительно нужны подтверждающие документы, но «при их наличии». Это означает, что вопрос можно разрешить и без них. Кроме того, в положении не зафиксированы основания, по которым можно отказать студенту в предоставлении академического отпуска. В случае Александра, документ об отказе в академотпуске датирован 7 июля, а приказ об отчислении – 5 июля. По закону студент имеет право на две попытки пересдачи экзамена. Но Александра лишили этого права, так как он был отчислен из вуза до окончания сессии. Представители вуза также не смогли показать в суде графики пересдачи и доказательства, что Александр был ознакомлен с приказом об его отчислении под роспись. С учетом этих обстоятельств областной суд пришел к выводу, что отчисление студента было незаконным.

В итоге молодой человек был восстановлен на второй курс очного обучения. С вуза взыскана госпошлина в размере 600 рублей в доход местного бюджета.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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