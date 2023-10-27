Семеро школьников пострадали от распыления перцового баллончика. Двое в реанимации

Сразу семеро учеников младших классов Первоуральской школы № 15 пострадали от того, что один из детей распылил в гардеробе перцовый баллончик.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, после осмотра медработниками школы пострадавшие доставлены в детскую больницу города. В реанимационно-анестезиологическом отделении находятся двое детей, пятеро госпитализированы в педиатрическое отделение.

Состояние у всех средней степени тяжести. Проводится осмотр специалистами.

Первоуральск, Елена Владимирова

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