Екатеринбурженка получила 8 лет колонии за контрабанду сильнодействующих препаратов

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу 33-летней местной жительницы, обвиняемой в контрабанде незаконных препаратов.

По материалам следствия, в феврале 2022 года екатеринбурженка по сговору с неустановленным лицом приобрела лекарства с сильнодействующими веществами. Общий вес партии составил свыше 1,7 килограмма. В марте женщина отправила часть препаратов за рубеж международным почтовым отправлением и получателю в Нижнем Тагиле. В апреле она отправила еще восемь посылок. При обыске у женщины дома обнаружили 176 посылок с сильнодействующими веществами.

Суд признал екатеринбурженку виновной по нескольким уголовным статьям: «Контрабанда», «Незаконный оборот сильнодействующих веществ» и «Покушение на незаконный оборот сильнодействующих веществ». Женщина приговорена к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Поскольку у осужденной есть ребенок младше 14 лет, ее наказание отсрочено.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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