К уральской падающей башне пристроили набережную за 250 млн (ФОТО)

Одна из главных туристических точек Свердловской области – город Невьянск с ее наклонной башней. Пространство рядом с культовым объектом облагородили и обустроили там новую набережную со спортивными и детскими площадками, игрушечным прииском, сухим фонтаном, шезлонгами и скамейками, безопасным спуском к воде. Появление объекта поддержал лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Мы поддержали заявку Невьянска на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города». Невьянск представил проект набережной и вошел в число победителей», – рассказывал глава региона на приеме граждан в начале 2022 года.

Он же поручал завершить работы не позднее 30 октября 2023-го. Проект сдали в срок. На все ушло 250 млн рублей – средства из бюджетов трех уровней – федерального, регионального и местного. Но главным условием, чтобы получить их, была активность горожан. Они были действительно заинтересованы в том, чтобы здесь создали новое место для прогулок и отдыха.

«Жители Невьянска голосовали, чтобы этот объект появился, принимали активное участие в обсуждении эскизов, утверждали их – поэтому в городе появилась такая прекрасная набережная. Теперь задача горожан – сберечь новый объект», – прокомментировал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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