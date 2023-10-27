Глава Екатеринбурга увеличил зарплаты сотрудникам учреждений культуры

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ввел новую систему оплаты труда для сотрудников муниципальных учреждений культуры.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, минимальный оклад этой категории будет увеличен на 18,9%.

Также вводятся размеры повышающих коэффициентов к окладам за квалификационные категории работников:

– ведущий мастер сцены – 0,20;

– высшая квалификационная категория – 0,15;

– первая квалификационная категория – 0,10.

Размеры повышающих коэффициентов к окладам преподавателей дополнительного образования, прошедших аттестацию, составляют:

– высшая квалификационная категория – 0,20;

– первая квалификационная категория – 0,15.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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