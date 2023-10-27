Глава Екатеринбурга увеличил зарплаты сотрудникам учреждений культуры

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ввел новую систему оплаты труда для сотрудников муниципальных учреждений культуры.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, минимальный оклад этой категории будет увеличен на 18,9%.
Также вводятся размеры повышающих коэффициентов к окладам за квалификационные категории работников:
– ведущий мастер сцены – 0,20;
– высшая квалификационная категория – 0,15;
– первая квалификационная категория – 0,10.
Размеры повышающих коэффициентов к окладам преподавателей дополнительного образования, прошедших аттестацию, составляют:
– высшая квалификационная категория – 0,20;
– первая квалификационная категория – 0,15.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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