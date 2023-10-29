Свердловскую область заметает снегом

В Свердловской области отмечается обильный снегопад с метелями и сильными порывами ветра. Об этом предупреждает Госавтоинспекция региона. Согласно прогнозам, снегопад усилится с 16 часов воскресенья и до понедельника.
«В регионе наблюдается обильное выпадение осадков: местами снег, метель и сильный порывистый ветер, что способствует образованию гололеда и снежного наката. Такая погода может негативно повлиять на безопасность дорожного движения и повысить риск возникновения дорожных аварий», – сообщают в пресс-службе ведомства.
На Урале в ночь с 28 на 29 октября выпало до 3 сантиметров снега. По слова Управления автомобильных дорог региона, на проезжих частях продолжают работать 70 единиц техники. Для ликвидации снежного наката и льда было израсходовано 45 тонн песка, 1480 тонн пескосоляной смеси.
Водителям следует быть внимательными в зонах нерегулируемых пешеходных переходов, на мостах, соблюдать дистанцию, безопасный скоростной режим, а также, по возможности, воздержаться от поездок на время снегопада.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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