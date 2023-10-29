Легенда сериала «Друзья» утонул в джакузи

Актёр Мэттью Перри умер на 54 году жизни. Его тело обнаружили вчера в гидромассажной ванне дома в Лос-Анджелесе. По данным портала TMZ, на месте не было зафиксировано следов насилия и наличие наркотических средств. По предварительным данным, актёр утонул. Как известно, в этот день Мэттью вернулся домой после 2-часовой игры в пиклбол и отправил ассистента с поручением. Через пару часов помощник обнаружил актёра мёртвым и набрал 911. Предположительная причина смерти – остановка сердца.

Перри был наиболее известен по роли Чендлера Бинга в популярном ситкоме «Друзья». Он снимался также в «Беверли-Хиллз, 90210, «Девяти ярдах», «Танго втроем», «Истории Рона Кларка», «Студии 60 на Сансет-Стрип», «Папе снова 17».

В своих мемуарах актёр рассказывал о борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью, а также о серьёзных проблемах со здоровьем. В 2018 году ему диагностировали перфорацию желудочно-кишечного тракта. Мэттью перенес 14 операция и 15 раз проходил реабилитацию, чтобы избавиться от зависимостей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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