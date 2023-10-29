В Екатеринбурге расследуют загадочную смерть полицейского, которая связана с убийством пенсионеров

Вчера днем в переулке Базовом жители дома 50 услышали выстрелы в подъезде. После выяснилось, что погиб полицейский, 35-летний майор Рудольф Габтрахманов. У него остались жена и дети. За несколько часов до смерти он участвовал в обходе квартиры убитых пенсионеров, о которых уже писал «Новый День». Как сообщает «КП-Екатеринбург», после смены мужчина отправился к теще, чтобы забрать детей. В подъезде их дома на общем балконе 23 этажа его и нашли погибшим.

Родственники полицейского опровергают предположения о самоубийстве: было три выстрела.

В пресс-службе СУ СК России официально ситуацию не комментируют.

Напомним, в субботу 28 октября в доме на улице Новогородцевой обнаружили тела пожилых супругов. Их зарезали. Обоим было по 85 лет. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек). По неподтвержденным данным, у них украли несколько миллионов рублей, которые супруги выручили за продажу дачи на ВИЗе.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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