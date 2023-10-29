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Воскресенье, 29 октября 2023, 17:33 мск

Новости Екатеринбург

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На Уктусе дадут старт новому горнолыжному сезону

В Екатеринбурге завтра состоится техническое открытие горнолыжного склона «Учебный». По данным пресс-службы спортивного комплекса «Уктус», официально склон откроется в следующую субботу, 4 ноября.

Екатеринбуржцы смогут прокатиться с уктусских горок в понедельник с 15:00, в будние дни и по воскресеньям с 10:00 до 22:00, по субботам с 10:00 до 23:00.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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