В Свердловской области в ДТП пострадал ребёнок

Под Нижним Тагилом водитель «Тайоты» наехал на опору линии электропередачи. Авария произошла на 169 км автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов». По данным ГИБДД Свердловской области, пострадала пассажирка «Тайоты», 7-летняя девочка.

Врачи оказывают ребёнку необходимую помощь. Автоинспекторы разбираются в причинах произошедшего.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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