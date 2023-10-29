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Воскресенье, 29 октября 2023, 17:33 мск

Новости Екатеринбург

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В Свердловской области в ДТП пострадал ребёнок

Под Нижним Тагилом водитель «Тайоты» наехал на опору линии электропередачи. Авария произошла на 169 км автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов». По данным ГИБДД Свердловской области, пострадала пассажирка «Тайоты», 7-летняя девочка.

Врачи оказывают ребёнку необходимую помощь. Автоинспекторы разбираются в причинах произошедшего.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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