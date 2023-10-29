Смертельное ДТП: водитель влетел в опору ЛЭП

В Сысертском районе водитель «Хендай Солярис» не справился с управлением автомобиля и наехал на опору ЛЭП. Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, авария случилась на 135 км автодороги М-5 «Урал».

Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП. По предварительным данным, водитель иномарки скончался на месте от полученных травм. Пассажиру «Хендай» оказывают необходимую медицинскую помощь.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»