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Воскресенье, 29 октября 2023, 17:33 мск

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Смертельное ДТП: водитель влетел в опору ЛЭП

В Сысертском районе водитель «Хендай Солярис» не справился с управлением автомобиля и наехал на опору ЛЭП. Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, авария случилась на 135 км автодороги М-5 «Урал».

Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП. По предварительным данным, водитель иномарки скончался на месте от полученных травм. Пассажиру «Хендай» оказывают необходимую медицинскую помощь.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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