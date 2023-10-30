Уральские туристы застряли на сутки в Дагестане из-за бунта

Уральские туристы вынуждены остаться на сутки в Дагестане из-за закрытия аэропорта в Махачкале после вчерашнего «еврейского» бунта. Первоначально Росавиация сообщала, что воздушная гавань не будет работать до 6 ноября, после срок сократили – завтра из Дагестана начнут отправлять суда и будут их принимать.

Сегодня из Екатеринбурга должен был отправиться рейс в Махачкалу, а вечером самолет должен был вылететь обратно. Как сообщили «Новому Дню» в авиакомпании «Уральские авиалинии», рейсы переносятся на завтра. Аналогично будет и с самолетами из Домодедово.

Напомним, вчера ночью толпа разъяренных дагестанцев ворвалась в аэропорт, чтобы встретить «евреев-беженцев», которые прилетели на рейсе из Тель-Авива. Поддерживающие Палестину местные жители собирались устроить расправу над сионистами, они проверяли паспорта у прибывших. Толпой управляли в том числе через телеграм-каналы, подведомственные иноагентам.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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