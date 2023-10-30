Производители микрозелени из Екатеринбурга рассказали, как санкции помогли им увеличить оборот продукции и расширить ассортимент

В Екатеринбурге в последние годы стало модным выращивать микрозелень. Но крупных фермеров, которые смогли отладить процессы и сделать производство масштабным, мало. Супруги Алексей Ковнерчук и Таисия Мелех – одни из таких. Предприниматели постепенно трансформировали мини-сад на балконе в полноценную сити-ферму на 250 квадратных метрах, а после ухода зарубежных поставщиков увеличили оборот продукции в полтора раза и начали замещать импортный базилик и салаты.

Для того чтобы запустить сити-ферму, Алексей и Таисия пять лет назад продали дом и машину, взяли кредит, но это воздалось сторицей – сейчас они занимают лидирующие позиции на рынке, выращивая микрозелень, салаты, несколько видов базилика, привычную нам мяту, мелиссу. А главная их фишка – съедобные цветы. Алексей, инженер по профессии, рассказал, что сначала он просто хотел сэкономить время и не ездить на дачу, поэтому решил разбить огород прямо в квартире у мамы, помогая ей разбираться в тонкостях гидропоники.

«Технология выращивания без земли, или гидропоника, подходила для этих целей. Я начал набирать информацию об этом. И меня затянуло. Сейчас у нас несколько патентов в области автоматизации культивирования растений и систем освещения вертикальных ферм», – рассказал Алексей.

А начиналось все с мини-сада в доме на 40 квадратных метрах. Потом площадь выросла до 100 метров, затем – до 150 и 250 метров. Сейчас семья поставляет продукцию сити-фермы в торговые сети, рестораны, сервисы доставки питания, отели, спа и загородные комплексы. Причем, когда с российского рынка ушли иностранные поставщики, оборот компании существенно вырос – предприниматели начали поставлять элитную зелень, базилики, салаты, экспериментировать с выращиванием дефицитных помидоров черри.

Хотя, конечно, есть в санкциях и минус: 80% семян фермеры везли из Европы. И сейчас пришлось поменять логистику, простраивать цепочку поставок через Казахстан и Беларусь, что, безусловно, дороже. Но затраты компенсируются за счет выросшего оборота.

«Выращивание микрозелени происходит на субстрате, каменной вате, полученной из базальта, который обжигают при температуре 1000 градусов. В ней не бывает патогенов и грибков, поэтому мы не применяем агрохимикаты – фунгициды и пестициды. Субстрат легко проводит воду, удерживает ее и дает возможность корням хорошо впитывать с водой кислород. Вата хорошо фиксирует корни», – рассказал о процессе выращивания микрозелени Алексей.

Но не стоит думать, что вход в такой бизнес дешевый. По словам фермеров, одна пятиуровневая гидропонная установка при самостоятельной сборке стоит 50 тысяч рублей (для фермы на 40 кв. метров надо десять установок), узел ручного замеса раствора и полива – от 30 тысяч рублей, оборудование рабочего места для посадки и сборки продукции – еще 25 тысяч. Запас семян, лотков для посадки и агроваты на первые три месяца работы стоит 110 тыс. руб. Еще нужны удобрения и измерительные приборы для гидропоники, которые стоят около 20 тысяч рублей. Таким образом, минимальный порог вхождения для обустройства сити-фермы на 40 кв. метров составляет около 650 тысяч рублей.

Но оборудованием все не заканчивается. Необходимо выстроить системный подход, а это могут не все. Поэтому сегодня крупных конкурирующих компаний в Екатеринбурге всего 3-4.

Кстати, семья Ковнерчук-Мелех решила пропагандировать сити-фермерство в школах. В прошлом году они выступили в качестве экспертов на кейс-чемпионате «Профи», где команда СОШ № 142 Екатеринбурга вошла в федеральный образовательный проект «Учебная ферма». Дети создали ферму при школе, а Таисия и Алексей довели школьное увлечение до реального бизнеса. Сегодня школьники выступают как субподрядчики – по заказу Таисии и Алексея они выращивают в своих теплицах съедобные цветы и продают их сити-фермерам. По мнению инициаторов проекта, это позволит детям сформировать привычку не только выращивать и есть чистые и полезные продукты, но даже монетизировать полученные знания и навыки по выращиванию агрокультур.

Подробности – в видео на нашем канале.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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