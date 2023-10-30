Телефонные мошенники стали выдавать себя за сотрудников телефонных компаний

У телефонных мошенников появилась новая уловка: они выдают себя за сотрудников сотового оператора «Мотив».

Как рассказали в пресс-службе «Мотива», аферисты звонят людям и предлагают им «суперпредложение от «Мотива», которое действует последний день». Чтобы успеть подключить выгодную услугу, преступники просят сообщить паспортные данные, СНИЛС или ИНН.

В разговоре они могу перечислять услуги сотового оператора, например, «Роуминг НОН-Стоп», «Турбо-кнопка» и другие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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