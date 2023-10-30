Завтра Луков день – нельзя свататься и занимать деньги

Завтра в православных храмах Свердловской области пройдут специальные службы, посвященные памяти святого евангелиста Луки. Апостол Лука входил в число семидесяти апостолов и был врачом. Услышав об учении Христа, он приехал в Палестину, где и присоединился к остальным ученикам. После воскресения Иисуса Лука остался с апостолом Павлом. Вместе они проповедовали в Риме, Египте и Ливии.

Согласно преданию, кисти евангелиста Луки принадлежат первые иконы Божьей Матери и лики апостолов Петра и Павла. В Риме он написал одно из первых Евангелий, где наиболее полно и в хронологической последовательности описал все, что известно христианам об Иисусе Христе и его учении.

В народном календаре 31 октября считался Луков день. В старину в это время запрещали свататься и брать в долг деньги.

По приметам, если в Луков день все еще нет снега, зима наступит нескоро. Если 31 октября облака плывут с севера на юг, в ближайшее время погода будет солнечной.

Если в ночь на Луку месяц на небе бледный и мутный, следует ждать осадков.

В Луков день имеет много запретов. Наши предки считали, что в это время, например, нельзя ходить в лес. Якобы, темные силы, которые 31 октября отмечают свой праздник – Велесову ночь, могут заманить в чащу, откуда путникам уже не выбраться. В Луков день также запрещалось брать в долг деньги – мол, в семье возникнет недопонимание, которое приведет к скандалам. Также в Луков день нельзя было свататься и отмечать свадьбы. Такие браки считались недолговечными.

Екатеринбург, Елена Васильева

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