На Урале начинается охота на горностаев и соболей

1 ноября в Свердловской области откроется охота на горностаев и соболей. К этому времени пушные звери должны вылинять и поменять мех на «зимний», более ценный вариант.

Между тем охота на другие виды пушных зверей уже началась. В октябре охотникам было разрешено добывать ондатр, зайцев-беляков, соболей, бобров и норок.

С установлением снежного покрова (после 16 октября) началась и охота и на копытных: на лося, косулю, кабана.

Завершится охотничий сезон в конце февраля 2023 года.

Екатеринбург, Елена Васильева

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