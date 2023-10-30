На Урале начинается охота на горностаев и соболей

1 ноября в Свердловской области откроется охота на горностаев и соболей. К этому времени пушные звери должны вылинять и поменять мех на «зимний», более ценный вариант.
Между тем охота на другие виды пушных зверей уже началась. В октябре охотникам было разрешено добывать ондатр, зайцев-беляков, соболей, бобров и норок.
С установлением снежного покрова (после 16 октября) началась и охота и на копытных: на лося, косулю, кабана.
Завершится охотничий сезон в конце февраля 2023 года.
Екатеринбург, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube