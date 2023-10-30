Экологи нашли под Екатеринбургом незаконную свалку. Ее устроили застройщики

Свердловские экологи из Российского экологического общества обнаружили незаконную свалку в Северо-Шабровском карьере. На нее пожаловались уральцы, и общественники, проверив информацию, подтвердили, что неизвестные свозят в окрестности Екатеринбурга строительные отходы.

Выяснилось, что мусор везут с перекрестка улиц Большакова и Чайковского в Екатеринбурге, где идет строительство дома RedRock. «Компания ТС «Лайтком» забрала у застройщика «Е-строй» отходы, но вывезла их не на специальный полигон, а выбросила в Северо-Шабровский карьер. Мы провели проверку и установили, что «Е-Строй» не поставил объект на государственный учет, нарушив тем самым в федеральный закон «Об охране окружающей среды». По этому факту РЭО обратилось в компетентные органы», – рассказали в свердловском отделении экологического общества.

В свою очередь, проверку провело и региональное минприроды. «Ведомство выявило многочисленные факты захламления части земельного участка отходами строительных и ремонтных работ, обрезками ветвей и сучьев, деревянной тарой и иными отходами», – рассказал зампред регионального РЭО Антон Черноголов.

В министерстве общественникам также сообщили, что действия подрядчиков, которые выбросили мусор в карьер, и бездействие собственника образуют состав административного правонарушения. Дальше в деле будут разбираться сотрудники полиции Екатеринбурга и администрация города.

Также министерство направило письмо в адрес собственника земли – карьером владеет ООО «Хорса» – с требованием принять меры по уборке отходов. А застройщику «Е-Строй» и его подрядчику «Лайтком» объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды.

Напомним, свердловское РЭО ранее рассказало о ежегодной проверке муниципальных закупок. В 2023 году экологи направили больше 30 обращений главам городов и районов области по 708 контрактам, чтобы установить, куда отправляются отходы, образующихся в ходе выполнения муниципального заказа. Нередко появление свалок – это следствие работы недобросовестных подрядчиков местных мэрий.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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