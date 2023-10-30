«Повсюду следы тяжелых боев» – митрополит Евгений съездил на Донбасс

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений посетил новые регионы России.

«Картина сравнительно мирного Луганска заканчивается по мере приближения к границе Донецкой республики. В Дебальцево, на границе ЛНР и ДНР, повсюду следы тяжелых боев, заборы и фасады зданий иссечены осколками. Отсюда война уже ушла, но приходит ощущение, что стою посреди Сталинграда 1943-го. Донецк живет под обстрелами. О самых громких «прилетах» сообщают в новостях Первого канала, а здесь это слово – «прилет» – произносится обыденно-печально, почти как слово «непогода» на Урале», – написал митрополит в своем телеграм-канале.

Во время визита митрополит Евгений встретился с министром образования ДНР и главой Макеевки, над которой Свердловская область взяла шефство.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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