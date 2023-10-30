Жители юга России жалуются на сбои в Telegram после бунта в махачкалинском аэропорту

Жители Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя и других городов юга России массово жалуются на сбои в работе Telegram. «Сообщения вижу, а открыть приложение не могу. Глушат «телегу» жестко из-за Дагестана», – сказала «Новому Дню» ростовчанка.

С проблемой столкнулись тысячи пользователей. По данным сервиса «Сбой.рф», за сутки поступило почти 20 тысяч жалоб на проблемы с мессенджером. Большая часть отзывов – из Краснодарского края (37%), еще 15% из Ростовской области, 10% со Ставрополья.

Накануне в аэропорту Махачкалы произошел погром – толпа ворвалась в здание воздушной гавани, а затем и на взлетно-посадочную полосу. Разъяренные дагестанцы с флагами Палестины искали евреев-беженцев, которые якобы приехали в республику рейсом из Тель-Авива. На самом деле никаких израильтян там не оказалось, а действиями погромщиков руководили телеграм-каналы, контролируемые иноагентом, гражданином Украины Ильей Пономаревым.

Ростов-на-Дону, Екатерина Норсеева

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