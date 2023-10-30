На Урале убрали 94% урожая

В Уральском федеральном округе завершается уборка урожая.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, полностью завершен сбор урожая в Курганской области, остальные регионы заканчивают работы в полях.

«Погодные условия, конечно, осложняют ситуацию, однако уральские сельхозпроизводители имеют достаточно опыта, чтобы успешно довести дело до конца. Урожай, по предварительным подсчетам, обещает быть неплохим», –сказал полпред Владимир Якушев.

В целом по УрФО завершена уборка 94 процентов площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми. Намолочено 6,2 млн тонн зерна (средняя урожайность – 18,4 центнера с гектара). Картофель и овощи убраны с 95 процентов площадей: картофеля накопано 767 тысяч тонн (средняя урожайность – 208,2 центнера с гектара), овощей собрано 134 тонны (средняя урожайность – 361,2 центнера с гектара). Регионы также заканчивают уборку масличных культур и занимаются севом озимых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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