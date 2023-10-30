За неделю на Урале ОРВИ заболели 27,5 тысячи человек

В Свердловской области за прошедшую неделю было зарегистрировано 27,5 тыс. случаев ОРВИ.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, это ниже уровня прошлой недели на 0,4% и ниже среднего многолетнего уровня на 6,4%; 63% заболевших – дети.

По результатам лабораторного мониторинга за ОРВИ, установлен доминирующий возбудитель – риновирус.

В Богдановиче и Сухом Логу заболеваемость выше среднеобластного уровня.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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