В Екатеринбурге мигрант чуть не забил насмерть свою жену

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, в ночь на 26 октября 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья напал на свою 22-летнюю жену у дома на улице Крестинского.

«Подозреваемый, находясь у подъезда дома по улице Крестинского в Екатеринбурге, наносил множественные удары в область жизненно важных органов своей 22-летней жене, в том числе со значительной силой ударяя ее о твердую поверхность двери подъезда. Умысел, направленный на причинение девушке смерти, не был доведен подозреваемым до конца по независящим от него обстоятельствам», – сообщили в СКР.

Следствие установит, были ли другие случаи применения насилия к потерпевшей. Также следователи проверят, на законных ли основаниях подозреваемый находится в России.

Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее пострадавшая в полицию не обращалась.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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