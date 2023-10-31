На трамвайном кольце в Верхней Пышме построят теплую остановку с туалетами и общепитом

В следующем году в Верхней Пышме на трамвайном кольцо построят теплую пересадочную станцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии города, в остановочном комплексе повышенной комфортности будет размещен зал ожидания, установлено электронное табло с информацией о ближайших рейсах общественного транспорта. В помещении запланировано сделать теплые полы, систему вентиляции и климат-контроль. Внутри остановочного комплекса также предполагается разместить санитарные комнаты, в том числе, оборудованные для инвалидов и родителей с маленькими детьми. Также в здании разместится точка общественного питания.

Для безопасности пассажиров по периметру и внутри здания будет установлено круглосуточное видеонаблюдение.

Проектом предусмотрено создание платформы с навесом для посадки и высадки пассажиров, тротуары с клинкерной тротуарной брусчаткой, специально оборудованная площадка для мусорных контейнеров, организованы пешеходные дорожки для безопасного передвижения пассажиров.

На прилегающей территории разместятся перехватывающие парковки для автомобилей.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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