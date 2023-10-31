Екатеринбургских школьников учат заказывать обед по QR-коду и любить рыбные котлеты

В школах Екатеринбурга, где работает оператор питания ЕМУП «Столовая №41», появилась новая услуга – учащимся старших классов стала доступна возможность выбора обеда с помощью QR-кода. С начала учебного года нововведение работает в школе № 96. Кроме того, в тестовом режиме пользоваться услугой могут старшеклассники школ № 173, 120, 93.

«Мы как организаторы питания в школах заинтересованы в том, чтоб дети съедали все, были сытыми и могли полноценно учиться. Но известно, что современное поколение очень избирательно в еде, поэтому постоянно приходиться придумывать что-то новое, заинтересовывать их. Мы решили дать ребятам выбор. Предложила директору 96-й школы идею с QR-кодом. Она, со своей стороны, помогла создать все необходимые технические условия. Теперь внедряем этот опыт и в других наших школах», – рассказала директор ЕМУП «Столовая №41» Надежда Аристова.

Сканируя QR-код, ученики попадают в электронное меню и могут выбрать блюдо по вкусу из двух-трёх вариантов. Сделать заказ нужно заранее и на всю неделю, чтобы повара могли рассчитать нужное количество порций.

Руководители учебных заведений уже оценили эффективность нововведения: охват горячим питанием среди старшеклассников значительно повысился. Довольны и сотрудники школьной столовой, ведь после обеда им сдают пустые тарелки – для них это лучшая оценка работы.

Напомним, что екатеринбургское предприятие «Столовая №41» первым в России ввело в меню school food. Это полезные аналоги некоторых популярных блюд фастфуда. Например, фишбургер, все ингредиенты в котором (рыбная котлета и витаминизированная булочка) приготовлены разрешенным способом (в пароконвектомате, без обжарки), в порции с ним подается картофель «по-деревенски». Благодаря новой подаче дети начали есть традиционно нелюбимые, но очень полезные рыбные котлеты.

Екатеринбург, Елена Васильева

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