В Екатеринбурге на месте нелегальной парковки открыли площадку для выгула собак (ФОТО, ВИДЕО)

В микрорайоне Заречном на месте нелегальной парковки открыли современную многофункциональную площадку для собак. Местные жители радуются: теперь можно выгуливать питомцев без поводка и не опасаться при этом за их здоровье и безопасность.

«В начале сентября на приеме граждан жители Заречного обратились ко мне с просьбой построить в микрорайоне площадку для выгула собак. Дал тогда соответствующее поручение и пообещал, что лично приеду проверять, как реализован проект. Теперь на улице Одинарка, где раньше была нелегальная парковка, появилась современная многофункциональная зона для выгула четвероногих площадью 300 квадратных метров», – рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По словам подрядчика Максима Зинько, собачья площадка была построена всего за полтора месяца. «Трудности были с расчисткой территории. Раньше на этом месте был неблагоустроенный участок: гаражи, мусор, бомжи ночевали. Нужно было прибраться. Когда уже заканчивали благоустройство, к нам подходили люди с собаками и говорили спасибо. Поначалу жители думали, что тут построят какую-то стоянку для машин, но мы развеяли их опасения», – прокомментировал подрядчик.

Новая площадка для выгула собак оснащена барьерами, трамплинами, бумом и другими снарядами, которые смогут обеспечить четвероногим всю необходимую физическую активность. Для хозяев животных установлены скамейки с навесами, где можно укрыться от непогоды. Место выгула собак огорожено надежным забором с запирающейся калиткой.

«Для собак в городских условиях необходимы выгул, дрессировка и социализация. Поэтому такие площадки нужны в каждом районе. Здесь животные могут общаться друг с другом и становятся менее агрессивными. Я бы оценил площадку в Заречном на пять из пяти. Тут все оборудовано очень неплохо», – поделился мнением заводчик Александр.

В этом году при помощи бизнеса в Екатеринбурге отремонтировали еще три собачьих площадки – в парке имени Павлика Морозова, в парке на улице Чкалова и в парке «Южный». «Необходимо создавать условия, чтобы такие современные зоны были в шаговой доступности. Подобным инициативам мы всегда готовы оказывать поддержку», – акцентировал мэр Алексей Орлов.

Всего же в уральской столице организовано 11 площадок для выгула домашних животных. В 2024 году власти планируют поставить еще одну площадку. Она появится в микрорайоне Новая Сортировка на улице Софьи Перовской, 113.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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