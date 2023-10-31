В Белоярке неизвестные изуродовали бюст Ленина (ФОТО)

В поселке Белоярский неизвестные разбили памятник Ленину. Уличный бюст проломили молотком или другим тяжелым предметом, оставив в голове вождя пролетариата зияющую дыру. Местные коммунисты написали заявление в полицию.

«Невозможно объяснить этот акт вандализма. Только варвары способны на такое. Заметьте, преступление совершено за несколько дней до Седьмого ноября, когда коммунисты, люди левых убеждений, настоящие патриоты отмечают годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Памятник Ильичу расположен рядом со зданием администрации поселка, в нескольких шагах от отделения полиции. Как могло случиться, что никто не услышал грохота разрушаемого памятника?» – прокомментировал руководитель партийной ячейки в Белоярском Марат Аляутдинов.

Коммунисты надеются, что полиция найдет виновных в разрушении бюста Ленина. «В любом случае срочно пытаемся восстановить памятник, независимо от хода расследования. Найдем выход из положения», – заявляют в местном отделении КПРФ.

Фото: паблик КПРФ «ВКонтакте»

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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