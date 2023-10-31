«Уральские авиалинии» начали продавать субсидированные билеты в Калининград

«Уральские авиалинии» начали продажу билетов по субсидированным тарифам из Екатеринбурга в Калининград на 2024 год.

Купить билеты можно с 31 октября 2023 по 30 марта 2024, а совершить перелет – с 1 января по 30 марта 2024. Субсидированные билеты будут стоить по 8500 рублей в одну сторону. Для детей от 2 до 11 лет (включительно) предоставляется дополнительная скидка 25% от тарифа.

Приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в любых авиакассах при наличии соответствующих документов. Забронировать билеты можно, позвонив в кассу или в call-центр авиакомпании, выкупить – в течение 24 часов только в кассе.

Правом на субсидию могут воспользоваться следующие граждане РФ:

– молодежь в возрасте до 23 лет, включая детей;

– женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет;

– инвалиды I группы всех возрастов и сопровождающие их лица;

– дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица;

– инвалиды с детства II и III группы;

– многодетные семьи.

Количество билетов ограничено. Подробности приобретения – на официальном сайте «Уральских авиалиний».

Калининград, Елена Васильева

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