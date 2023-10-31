Под медиаэкраном впервые состоится органный концерт

50-летие Свердловского филармонического органа отпразднуют в пешеходной зоне улицы Вайнера. Екатеринбуржцы смогут услышать живую музыку под открытым небом 1 ноября в 18:30.

Титулярный органист филармонии Тарас Багинец подготовил получасовую музыкальную программу, которая будет представлена на импровизированной сцене под светящимся медиаэкраном.

«Вас ждет виртуозное исполнение на электрооргане произведений разных эпох, включая музыку Иоганна Себастьяна Баха, Леона Боэльмана, Дмитрия Шостаковича и многое другое», – рассказали в telegram-канале «Медиаэкран на Вайнера».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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