В Екатеринбурге задержали наркодилеров с 45 свертками мефедрона

В Екатеринбурге госавтоинспекторы задержали двух подозреваемых в попытке сбыта 45 свертков наркотического вещества. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Ночью 30 октября на переулке Черниговском во время проверки документов правоохранители обратили внимание на нервное поведение водителя и пассажира Hyundai Solaris. Экипаж ДПС принял решение проверить граждан на наличие запрещенных веществ.

Сотрудники полиции изъяли из салона автомобиля обнаруженные свертки с неизвестным содержимым и направили на исследование. В ходе экспертизы, специалисты установили, что данным веществом является синтетический наркотик – мефедрон. Общий вес изъятого составил 4, 92 грамма.

«По предварительным данным, подозреваемые незаконно приобрели и хранили «синтетику» с целью дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц. В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых, изобличение их возможных соучастников, а также каналы поставки и сбыта наркотика», – рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.

Как стало известно, подозреваемые ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления и хранение наркотических средств.

По предварительным данным, водителю и пассажиру Hyundai грозит от 10 до 20 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Также на подозреваемых составлены административные материалы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического и алкогольного опьянения.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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