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Четверг, 2 ноября 2023, 10:01 мск

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Строить ледовый городок на площади 1905 года начнут 13 ноября

Строительство ледового городка на площади 1905 года начнется 13 ноября. Подрядчиком, как и в прошлые годы, станет ООО «Айс-проект 2000», сообщили в пресс-службе мэрии.

Темой городка в этом году станут сказки Пушкина. Большая горка будет выполнена в виде головы великана из поэмы «Руслан и Людмила». В конце ската горки, на уловителях, появится каркасная световая фигура королевича Елисея на коне с копьем и щитом.

У входа в городок со стороны проспекта Ленина будут стоять фигуры старика и золотой рыбки, рядом с ними расположатся 33 богатыря из «Сказки о царе Салтане». Недалеко от богатырей появится 4-метровый крылатый дракон, символ 2024 года. Справа от него поставят фигуры Деда Мороза и Снегурочки высотой 4,5 метра.

Для самых маленьких построят пять ледяных горок, оформленных в виде древнерусских ладей с парусами. Длина ската каждой из них составит 15 метров, в конце установят уловители для гашения скорости с углом наклона 55 градусов. Для взрослых поставят четыре «царскосельские» скамейки длиной 2 метра, высотой 1,1 метра и шириной 0,8 метра, сиденья которых выполнят из струганой доски.

Также в городке установят декоративную ледяную стену «Петербург» высотой 2,5 метра и длиной 60 метров с изображением разводных мостов и памятников архитектуры. Со стороны улицы 8 Марта вход будет оформлен в виде светящейся арки «Пушкин» с профилем поэта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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